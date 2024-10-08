القاهرة الإخبارية : طيران الاحتلال يستهدف مدرسة صلاح الدين وسط مدينة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - استهدف طيران الاحتلال مدرسة صلاح الدين وسط مدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل.

يدخل الاحتلال الاسرائيلى على قطاع غزة يومه الـ 368 على التوالى، مستمرًا في ارتكابه مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين فى مخيمات النزوح.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 43 شخصًا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.



ففي أحدث الغارات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة قرب مسجد الفرقان في مخيم البريج وسط قطاع غزة.