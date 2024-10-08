العالم اليوم - المغرب.. اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 02:24 مساءً - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الثلاثاء، اختيار العاصمة المغربية، الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.

وقالت وزارة الشباب والثقافة المغربية في بيان إن"هذا الاختيار جاء ليكرس التزام بلادنا بالعمل على ازدهار الكتاب والديمقراطية".

واعتبرت الوزارة أن هذا التتويج مناسبة "تتحقق فيها الإلتقائية المنشودة بين ما تبذله مكونات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع قارئ، يمنح فرص الإندماج وتساوي الفرص خصوصا في صفوف الشباب".

وأضافت أنه "على مدار عام كامل، ستحظى الآداب المغربية بعناية واهتمام خاصين، من خلال برنامج من الفعاليات الإبداعية والورشات والنقاشات والتكوينات والمعارض، وذلك بهدف تجسيد صورة الرباط كعاصمة للكتاب والقراءة".

وكانت مدريد قد اختيرت أول عاصمة عالمية للكتاب في 2001 وجاءت بعدها سلسلة مدن من بينها الإسكندرية في مصر عام 2002 وبيروت في لبنان عام 2009 والشارقة في الإمارات عام 2019.