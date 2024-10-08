أحمد سعد يكشف عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - ​​​​​​يستعد النجم أحمد سعد لتحضير أغنية جديدة باللهجة المغربية بتوقيع الملحن عزيز الشافعي خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سعد على هامش حفله الأخير في المغرب، إنه سعيد بتفاعل الجمهور المغربي على أغانيه خلال الحفل، معلقًا: الجمهور المغربي شعب راقٍ وذواق بيحب الموسيقى والأغاني.



أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في دبي

وفي سياق آخر، يستعد أحمد سعد مؤخرا لإحياء حفل جماهيري يوم 15 نوفمبر المقبل، في دبي بالإمارات، إذ يقدم مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي سيتفاعل معها الجمهور.



وكانت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد، أعلنت أسعار تذاكر الحفل، والتي تم تقسيمها إلى 6 فئات، تبدأ بـ 55.26 دولار أمريكي، والثانية بـ 83.60 دولار أمريكي، والثالثة بـ 111.93 دولار أمريكي.

بينما جاءت الفئة الثالثة بـ 111.93 دولار أمريكي، والثالثة بـ 83.60 دولار أمريكي، والثالثة بـ 111.93 دولار أمريكي، الرابعة بسعر 168.61 دولار أمريكي، بينما تأتي الفئة الخامسة بسعر 225.29 دولار أمريكي، وتأتي الفئة السادسة والأخيرة بسعر 410.90 دولار أمريكي.

آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية بنت ناس، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.