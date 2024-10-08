بهذه الكلمات.. إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، على إحياء ذكرى وفاة والدها الخامسة، التي تحل اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2019، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتبت "إيمي" عبر خاصية الاستوري:"الذكرى الخامسه لأبي الغالي ربنا يرحمك يا اغلى الناس".

منشور إيمي طلعت زكريا

معلومات عن طلعت زكريا

ولد طلعت زكريا في 18 ديسمبر 1960، بمحافظة الاسكندرية، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982 وقدّم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها.

أبرز أعمال طلعت زكريا في السينما

وقدم "زكريا" العديد من الأعمال السينمائية، منها:فيلم حادي بادي، ملائكة الشوارع، بخيت وعديلة 2، أبو خطوة، ولا في النية أبقى، نور ونار، ليه خلتني أحبك، شجيع السيما، الأجندة الحمراء، حرامية في كي جي تو، جاءنا البيان التالي، اللبيس، الرجل الأبيض المتوسط، إحنا أصحاب المطار، هو فيه إيه، محامي خلع، كلم ماما، حرامية في تايلاند، إوعى وشك، المشخصاتي، التجربة الدنماركية، غبي منه فيه، عوكل، خالتي فرنسا، فتح عينيك، سيد العاطفي، حريم كريم، السيد أبو العربي وصل، أبو علي، كلام في الحب، قصة الحي الشعبي، عودة الندلة، عمارة يعقوبيان، حاحا وتفاحة، طباخ الريس، صياد اليمام، بون سواريه، الفيل في المنديل، بنطلون جوليت، اللي جاي أحسن، الجيل الرابع 4G، حليمو أسطورة الشواطئ، أخناتون في مراكش، بعد الخميس.