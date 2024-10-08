نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأوكراني: القوات الروسية تدخل ضواحي توريتسك بعد سقوط أوغلدار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، مساء الاثنين، أن القوات الروسية دخلت ضواحي مدينة توريتسك في شرق أوكرانيا، بعد أقل من أسبوع من سقوط بلدة أوغلدار القريبة. وذكرت المتحدثة باسم المجموعة التكتيكية العملياتية (لوغانسك) أناستاسيا بوبوفنيكوفا أن الوضع في المدينة غير مستقر، وأن القتال يدور عند كل مدخل لها.

ورغم عدم صدور تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية، فقد أكدت الوزارة أمس أنها ألحقت أضرارًا بالقوات والعتاد في عدة بلدات بالمنطقة، بما في ذلك بالقرب من توريتسك. وأفاد مدونون عسكريون روس أن القوات الروسية تواصل التقدم نحو وسط المدينة، معتمدين على قوات المشاة واستخدام متزايد للقنابل الموجهة.

تعتبر توريتسك نقطة استراتيجية لأوكرانيا، حيث تقع على خط المواجهة منذ عشر سنوات بسبب قربها من الأراضي الأوكرانية التي سيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا في عام 2014. ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسيطرة على المدينة لتعزيز موقفه في منطقة دونباس.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت وأسقطت 16 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وذكرت الوزارة أن هذه الطائرات كانت تحاول تنفيذ هجوم على أهداف في الأراضي الروسية، حيث تم تدمير 14 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود واثنتين فوق البحر الأسود.