«كلمتين وبس» للراحل فؤاد المهندس وعمرو الليثي يتناول «الاتقان في العمل»

القاهرة - محمد ابراهيم - تناولت حلقة اليوم الثلاثاء من البرنامج الإذاعي الشهير " كلمتين وبس " بشبكة البرنامج العام، والتي جاءت تحت عنوان «الاتقان في العمل» وآثره على المجتمع.

تفاصيل حلقة برنامج “كلمتين وبس”

وافتتح عمرو الليثي الحلقة قائلًا:" هنتكلم النهاردة عن حاجة كانت موجودة في اسمها الاتقان في العمل قيمة اساسية في كل شغلانه اسمها الدقة كان العامل الماهر فنان في شغله ويتقال عليه اسطى وللاسف عصر الاسطوات انتهى خلاص احنا في عصر الولا حاجة ليرد عليه الفنان الراحل فؤاد المهندس النجار بقى يعمل الدولاب والزبون يرجعله ١٠٠ مرة الدرف بتقع والادراج مش بتقفل وكل مرة حجة شكل اصل كان عندي حالة وفاة أصلي كنت تعبان».

فؤاد المهندس

تفاصيل برنامج “كلمتين وبس”

برنامج «كلمتين وبس»، حكايات عصرية من الحياة اليومية يقدمها عمرو الليثي عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والإعلامي عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن.



البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة .