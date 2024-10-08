ثراء جبيل تنضم لقائمة أبطال مسلسل "العتاولة 2" 

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة ثراء جبيل إلى قائمة أبطال مسلسل “العتاولة 2” من إخراج أحمد خالد موسى، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، ومن المقرر الإعلان عن موعد بداية التصوير خلال الشهر الجاري.



أبطال مسلسل العتاولة 2

مسلسل العتاولة 2 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبدة، باسم سمرة، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، محمد التاجي، صفوة، محمد الصاوي، ومن المفترض أن يشارك في الجزء الجديد من المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف.

تعرف على تفاصيل مسلسل إقامة جبرية

وتنتظر ثراء جبيل خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل إقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشارك في العمل كل من محمد الشرنوبي، صابرين، عايدة رياض، حازم إيهاب، وعدد من ضيوف الشرف أبزهم أحمد حاتم.



آخر أعمال ثراء جبيل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل فيلم تاني تاني، بطولة غادة عبدالرازق تأليف محمد نبوي وإخراج شريف إسماعيل، وشارك في العمل كل من آدم أدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ وآخرين.