أول رد من إيهاب توفيق على اتهامه بالنصب على رجل أعمال وبيعه الفيلا المملوكة له مرتين

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان إيهاب توفيق، إن كافة ما ذكره رجل الأعمال محمد المغربي في واقعة بيعه الفيلا الخاصة به مرتين غير صحيح.

وأبدى استيائه الشديد خلال تصريحات صحفية من ادعاءات قيامه بالنصب على رجل الأعمال



وجدد تأكيده بأنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لعدم التزامه ببنود التعاقد، وتشهيره به واتهامه باتهامات لا أساس لها من الصحة.

كان المغربي قد اتهم الفنان إيهاب توفيق بالنصب عليه في بيع الفيلا الخاصة به، ورفضه إنهاء كافة الأمور القانونية المتعلقة بصحة العقد ونقل الملكية.



وأرسل رجل الأعمال عبر الصفحة الرسمية الخاصة بشركة الفنان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة تتضمن نداء استغاثة طالب فيه مساعدتها في حل المشكلة.

وقال إنه اشترى فيلا من الفنان قبل سنوات ونتيجة لعدم إنهاء أوراق البيع الخاصة بها رغم حصول توفيق على ثمن العقار كاملًا، لم يتمكن من إنهاء نقل الملكية إليه، مضيفا أنه يريد بيع الفيلا في هذا التوقيت لحاجته لثمنها.



وذكر أن الفنان باع الفيلا مرتين، الأولى له في العام 2015، والثانية لوالده في العام 2019، مشيرا إلى أن بحوزته عدة مستندات تفيد، بتوكيل بيع الفيلا له عام 2015، وعقد تنازل توفيق عن العقار ذاته لوالده عام 2019، ومستند آخر يفيد بأن توفيق خسر قضيه التزوير التي أقامها ضده.

وأكد رجل الأعمال أن لديه مستندا رابعا يفيد بأن توفيق خسر قضية الاستئناف الثانية، وعوقب بغرامة، مطالبا الفنان بسحب تنازله عن الفيلا لوالده أو تسليمه عقد شراء له باسمه من جديد.