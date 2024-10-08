أحمد سعد يتعرض لموقف محرج في حفلته الغنائية بالمغرب

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما يوم السبت الماضي في الدار البيضاء بالمغرب، وتعرض “سعد” لموقف محرج أثناء إحياء الحفل عندما صعدت طفلة على المسرح وقامت بإهدائه باقة من الأزهار.

وحاول أحمد سعد التفاعل مع الطفلة التي كانت تتحدث باللغة الفرنسية، حيث مازحها ومازح الجمهور قائلا: "أصل بيني وبينك أنا كنت غايب في حصة الفرنساوي"، قبل أن يطلب من الجمهور مساعدته في الترجمة".

حفل أحمد سعد

وفي نفس السياف كشف الفنان أحمد سعد، عن سعادته بنجاح حفلة الغنائي في المغرب والذي أقيم تحت شعار “كامل العدد”، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

ونشر أحمد سعد، صور الحفل، معلقًا: “ومين ميحبش المغرب، حفل أمس من مهرجان Fun Festival مع الجمهور الفرفوش اللي بحب أشوفهم ومشبعش منهم”.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "كبرتوا الموضوع" والتي كانت ضمن المسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، وتخطت مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوعين من إتاحتها عبر موقع "يوتيوب".