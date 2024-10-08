إيمان العاصي: حياتي كلها متلخصة في بنتي ريتاج

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إيمان العاصي ضيفه في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

أكدت إيمان العاصي، أن حياتي كلها متلخصة في ابنتي ريتاج، ومش فاكرة أي حاجة قبلها، ودايما مبلاقيش كلام يوصف حياتي معها، واحنا نعتبر افضل أصدقاء وكل يوم بنتخانق، ومبلاقيش اي حاجة تفسر احساسي معاها".

وقالت ريتاج، ابنة الفنانة إيمان العاصي، أنه على الرغم أن هناك خناقات مع والدتي الا أنه بنتصالح في الأخر، ومفيش مشاكل ما بينا.

وأضافت الفنانة إيمان العاصي، أنه أتمنى لأبنتي أن محدش يوجع قلبها وقلبها يفضل طيب وتحب الناس.

أخر أعمال إيمان العاصي

ويذكر ان يعرض للفنانة إيمان العاصي مسلسل “برغم القانون” الذب يتم عرضة الفترة الحالية، عبر شاشة ON.

ويعتبر دور إيمان العاصي في "برغم القانون" من الأدوار المحورية التى قدمتها فى تاريخها الفنى حيث يحمل جزءًا كبيرًا من القصة والحبكة الدرامية المختلفة، كما تظهر ايمان بلوك جديد ومختلف عليها تماما، خاصة وأن هذا العمل يعد البطولة المطلقة لها فى عالم الدراما، وتعد أميرة الدراما ايمان العاصى من أبرز نجمات جيلها، وتتمتع بحضور طاغٍ وموهبة استثنائية وأداء مميز وتمتلك قدرات تمثيلية تضعها فى الصفوف الأولى.

أبطال مسلسل إيمان العاصي

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.