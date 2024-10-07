نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول تعيين هاني رمزي مديرًا لتعاقدات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إدارة النادي الأهلي، أسندت ملف التعاقدات إلى هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتينج بالنادي، وتسلم مهام عمله.

هاني رمزي تسلم مهمته كمدير تعاقدات الأهلي بشكل مؤقت

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هاني رمزي سوف يتولى المهمة بشكل مؤقت خلفًا لأمير توفيق، لحين ضم مدير تعاقدات جديد للنادي".

وأضاف أمير هشام: "تم تكليف هاني رمزي بالمهمة وسوف تكون بجانب مهام عمله في إدارة الاسكاوتينج من أجل معاونة محمد رمضان المدير الرياضي، في ملف التعاقدات حتى يوم 25 أكتوبر الجاري".

