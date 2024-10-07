نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: هاني رمزي مدير تعاقدات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تعيين هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج، مديرًا للتعاقدات.

وكتب أمير هشام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "خاص ورسميًا.. هاني رمزي مديرًا للتعاقدات خلفًا لأمير توفيق".

وكان أمير هشام أكد عبر برنامجه أمس الأحد، أن أمير توفيق سوف يرحل عن منصبه والتفرغ بشكل تام في منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة.