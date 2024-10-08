مال وأعمال

وزير المالية: نظام المقاصة المركزي أصبح جاهزا للإطلاق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: نظام المقاصة المركزي أصبح جاهزا للإطلاق من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال أحمد كجوك وزير المالية إن نظام المقاصة المركزي الطوعي أصبح جاهزًا للإطلاق بعد إجراء عدة اختبارات عليه.

predco_adv_2021

أضاف كجوك خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن نظام المقاصة المركزي يعمل على التوازن بين حقوق وواجبات الممولين.

E-Bank
BonatMisr

وأوضح أن نظام المقاصة يتيح للممول استخدام المخصصات المالية أو المساندة التصديرية لسداد التزاماته المالية، مما يساعده على تجنب الغرامات.

وأشار وزير المالية إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: نظام المقاصة المركزي أصبح جاهزا للإطلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا