وزير المالية: نظام المقاصة المركزي أصبح جاهزا للإطلاق

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال أحمد كجوك وزير المالية إن نظام المقاصة المركزي الطوعي أصبح جاهزًا للإطلاق بعد إجراء عدة اختبارات عليه.

أضاف كجوك خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن نظام المقاصة المركزي يعمل على التوازن بين حقوق وواجبات الممولين.

وأوضح أن نظام المقاصة يتيح للممول استخدام المخصصات المالية أو المساندة التصديرية لسداد التزاماته المالية، مما يساعده على تجنب الغرامات.

وأشار وزير المالية إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو.