نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع 3% بفعل تطورات صراع الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - سي إن بي سي_ قفزت أسعار النفط أكثر من 3%، الاثنين، مع تجاوز خام برنت 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أغسطس، فيما دفع تزايد مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى العدول عن رهانهم على انخفاض أسعار الخام.

وقفز النفط الخام الأمريكي أكثر من 3% يوم الاثنين، مع انتظار السوق لضربة إسرائيلية لإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارين متخطية 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس.

وعند التسوية ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.76 دولار أو 3.71 % لتبلغ 77.14 دولار للبرميل.

وكانت ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن إسرائيل قد تضرب صناعة النفط الإيرانية رداً على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته طهران.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 9.09% الأسبوع الماضي محققاً أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس 2023.

وقفز خام القياس العالمي برنت 8.43% في أكبر تقدم أسبوعي منذ يناير 2023.

وتراجعت أسعار النفط خلال بداية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي عامين في ظل تزايد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ونصح الرئيس جو بايدن يوم الجمعة إسرائيل بعدم مهاجمة منشآت النفط الإيرانية، بعد أن قفزت الأسعار حوالي 5% في اليوم السابق عندما أشار الرئيس إلى أن الولايات المتحدة تناقش احتمال وقوع مثل هذا الهجوم. وقال بايدن أيضاً إنه يعارض ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية.

وقالت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في RBC Capital Markets، إنه لا يزال من غير الواضح الشكل الذي سيتخذه الانتقام الإسرائيلي.

وقال كروفت إن التأثير على سوق النفط سيكون كبيراً إذا ضربت إسرائيل جزيرة خرج، التي يمر عبرها 90% من صادرات النفط الخام الإيرانية.

وكان برنت قد ارتفع الأسبوع الماضي بأكثر من 8% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ يناير 2023، فيما ارتفع غرب تكساس الوسيط 9.1% في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2023.

وقالت تينا تنج ، محللة الأسواق المستقلة ، في تصريحات لرويترز: “ربما جاء التراجع بفعل البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي”.

وأضافت: “مع ذلك، من المرجح أن تظل سوق النفط تواجه ضغوطا تتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من رد إسرائيلي على إيران.. التوتر الجيوسياسي يلعب الآن دوراً رئيسياً في تحديد اتجاه السوق”.

وقصفت إسرائيل أهدافاً لحزب الله في لبنان وقطاع غزة يوم الأحد عشية الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن جميع الخيارات مطروحة للرد على إيران.

وجاء ذلك بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل في رد منها على العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة.