انت الأن تتابع خبر الفراخ هتغلى أكتر.. رئيس شعبة الدواجن يكشف عن مفاجأة قادمة في أسعار الفراخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات قوية من “سامح السيد” رئيس شعبة الدواجن، أكد فيها أن أسعار الفراخ ترتفع بسبب ارتفاع سعر الكتكوت!، وسنتعرف على كافة التفاصيل في السطور القادمة.

أسعار الفراخ ارتفعت لهذا السبب

الأزمة في زيادة أسعار الفراخ ليست في كمية الإنتاج للدواجن، والكتاكيت، ولكن الأمر يرجع لزيادة سعر الكتكوت في الأسواق حيث أن سعره الحالي 52 جنيه، وكان سعره سابقاً 20 جنيه.

زيادة 155% في أسعار الكتاكيت

أسعار الكتاكيت تنعكس على أسعار الفراخ حيث أن الزيادة الكتكوت بلغت حوالي 155%.

السماسرة يتحكمون في أسعار الفراخ

أكد رئيس شعبة الدواجن أن التجار هم من يتسببون في ارتفاع أسعار الفراخ، وكذلك السماسرة.

رسالة رئيس شعبة الدواجن للسلسلة التجارية

وجه رئيس شعبة الدواجن رسالة إلى السلاسل التجارية قال فيها: “أقول للسلاسل التجارية ارحموا المواطنين بسبب تضارب الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم

سنتعرف على أسعار الفراخ، وعلى أسعار أجزاء الدجاج في بعض الأسواق:

60 جنيه كيلو هياكل.

120 جنيه كبد وقوانص.

220 شيش طاووق.

من 100 إلى 120 وراك فراخ.

من 270 إلى 320 سعر كيلو البانية.

أسعار البيض اليوم