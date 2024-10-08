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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية كاملة بنهاية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال أحمد كجوك وزير المالية إن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كاملة بنهاية العام المالي 2024/ 2025.
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وأضاف كجوك خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن تطبيق الحزمة الأولى سيتم تدريجيا خلال العام المالي الجاري.
وأكد الوزير، أن بعض التسهيلات الضريبية التي تحتاج إلى تشريعات سيتم الانتهاء منها أيضا بنهاية العام المالي الحالي.
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