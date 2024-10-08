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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد كجوك: وجود نظام ضريبي داعم لقطاع الأعمال ومحفز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال أحمد كجوك وزير المالية، إن أولية الوزارة الأولى تتمثل في وجود نظام ضريبي داعم لقطاع الأعمال ومحفز للاستثمار والتنافسية في مصر.
وأضاف كجوك خلال كلمته في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أن الأولية الثانية هي توازن السياسات المالية لاستدامة أوضاع المالية العامة، لدفع الصناعات والقطاعات الإنتاجية وتحفيز معدلات الاستثمار ونموها.
وأوضح وزير المالية، أن استدامة الدين وأوضاعه وتحسين الأوضاع الاقتصادية تمثل الأولية الثالثة.
وأشار أحمد كجوك، إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية وتقييمها ومواجهة مشاكلها ضروري قبل إدخال باقي الإصلاحات.
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