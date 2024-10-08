جولدمان ساكس يخفض احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي لمدة 12…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - وكالات_ خفض جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لمدة 12 شهراً على المدى المتوسط إلى 15%.

وكان قد أثارت القفزة في معدل البطالة من يونيو إلى يوليو مخاوفاً من الركو الاقتصادي، وذلك بعد القراءة القوية لتقرير الوظائف لشهر سبتمبر الصادرة يوم الجمعة الماضية.

وشرح أن السبب الأكثر أهمية هو أن معدل البطالة انخفض إلى 4.051% في سبتمبر ، أي أقل بشكل هامشي من مستوى يونيو والحد الذي ينشط “قاعدة السهم”.

علاوة على ذلك، جاء نمو الرواتب غير الزراعية بمقدار 254 ألفاً بشكل مفاجئ في الاتجاه الصعودي خلال الأشهر السابقة ليعزز هذا الاتجاه.

وكتب هاتزيوس: “بعد تعديله للأعلى، وقوة التوظيف الأسري أيضاً، فإننا نقدر الآن اتجاه الوظائف الأساسي عند 196 ألفاً، وهو أعلى بكثير من تقديراتنا قبل الرواتب البالغة 140 ألفاً وأعلى بشكل متواضع من “معدل التعادل” المقدر بـ 150-180 ألفاً”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الضغط التصاعدي الأساسي على معدل البطالة ربما يكون قد انتهى بسبب ضعف نمو المعروض من العمالة ونمو أقوى للطلب على العمالة.

ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استناداً إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الفدرالي الأميركي بأن معدل 2.9% هو مستوى “محايد” لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.

ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للفدرالي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.