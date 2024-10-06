نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة من الكواليس.. محمد سامي يروج لمسلسله الجديد "إش إش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج المخرج محمد سامي لأحدث أعماله الدرامية، وهو مسلسل "إش إش " بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد سامي صورة له من كواليس العمل، وعلق عليها قائلًا: "إش إش".

منشور محمد سامي

آخر أعمال محمد سامي



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات القصيرة الـ ١٦ حلقه.

قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.

أبطال وصناع مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.