نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. عرض فيلم السرب مجانًا على Watch it لمدة 3 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت منصة watch it مشاركة الشعب المصري باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ 51، وذلك من خلال عرض فيلم السرب مجانًا لمدة 3 أيام.

تفاصيل فيلم السرب:

تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وحقق الفيلم إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 40 مليونًا فى السينمات منذ طرحه بدور العرض السينمائي.

آخر أعمال أحمد السقا:

يذكر أن آخر أعمال السقا مسلسل العتاولة وتدور أحداث المسلسل في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

والعمل بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدي، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.