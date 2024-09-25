نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تشيد بـ أبطال وصناع فيلم "عنب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة إلهام شاهين بـ فيلم "عنب" بطولة الفنانة آيتن عامر وعدد كبير من الفنانين، بعد حضورها العرض الخاص للفيلم، مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت إلهام شاهين مجموعة من الصور أثناء العرض الخاص للفيلم، وعلقت عليهم، قائلة:" حضرت العرض الخاص للفيلم الكوميدى عنب، ضحكت من قلبي، كل الأبطال دمهم خفيف جدًا، مبروووووووووووك لكل صناع الفيلم وكل المشاركين فيه، آيتن وإسلام والليثي ونور وحبيبة قلبى إلهام الصغيرة اللى كانت مفاجأة ليا، يارب بالتوفيق والنجاح، وأختي الجميله إيناس ستايليست الفيلم، برافو حبيبتي، مبروك للمخرج أحمد نور، والمنتجة رشا".

منشور إلهام شاهين

أحداث فيلم "عنب"



تدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي الذي ينال إعجاب وتفاعل الجمهور.

أبطال فيلم "عنب"



فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.