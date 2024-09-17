نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصطفى غريب: أبطال أشغال شقة 1 حاضرين بأكملهم في الجزء الثاني وانضمام ضيوف شرف جدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان مصطفى غريب، أنه يواصل حاليًا التحضيرات للجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد، والذي عرض الجزء الأول منه في النصف الأول من شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال غريب في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": "نسعي أن يكون الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" أفضل من الجزء الأول"، مضيفًا: "فريق العمل يبذل قصارى جهده لتقديم عمل فني يرضي الجمهور، لكن في النهاية النجاح هو توفيق من ربنا".

وأضاف غريب أن الجزء الثاني من "أشغال شقة" سيشهد استمرار تواجد جميع أبطال الجزء الأول، كما سيستضيف العمل مجموعة من ضيوف الشرف الجدد خلال حلقات المسلسل.

مصطفى غريب: أشارك في ثلاثة أفلام جديدة بجانب مشاركتي في "أشغال شقة 2"

وكشف مصطفى غريب عن انشغاله في عدد من المشاريع السينمائية الجديدة، وأوضح أنه يشارك حاليًا في ثلاثة أفلام، أحدهم مع الفنان ماجد الكدواني، وآخر مع الفنان عمرو يوسف، والثالث مع الفنان أمير كرارة.

آخر أعمال مصطفى غريب

جدير بالذكر أن مصطفى غريب شارك مؤخرًا كضيف شرف في فيلم إكس مراتي والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني،ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وتم طرحه بالسينمات يوم 24 من شهر يوليو ضمن موسم أفلام الصيف.

أبطال مسلسل أشغال شقة

وشارك مصطفى غريب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أشغال شقة في دور عربي، الذي شارك في بطولته إلى جانب هشام ماجد وأسماء جلال وعدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف هم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، نهى عابدين، إنعام سالوسة، إيمان السيد، إنجي وجدان، وريم خوري، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

أبطال مسلسل الكبير أوي

كما شارك بدور العترة في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي ضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، والمسلسل إخراج أحمد الجندي.