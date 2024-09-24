مريم محمود الجندي: أنا بحب الفن بدرجة كبيرة وأول مرة قولت أنا هبقى ممثله كنت في الجامعة

القاهرة - محمد ابراهيم -





حل أبطال مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة وكشفوا عن العديد من كواليس حياتهم الشخصية.

ومنهم مريم محمود الجندي التي قالت:" في البداية كنت عايزة اثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي المخرج أحمد الجندي، وكنت عايزة اعمل حاجة لوحدي وأني لما تيجي الفرصة واشتغل معاه لازم أكون بشتغل علشان أنا مريم محمود الجندي، مش علشان هو أخويا وبيجبني في أعمال، غير أن أنا بحب كل أعماله وحفظاها كلها، وأتمنى له النجاح دائمًا".

وأضافت: أ "نا بحب الفن بدرجة كبيرة وأول مرة قولت أنا هبقى ممثله كنت في الجامعة، وسعيدة بكل الأعمال اللي أنا شاركت فيها".



ميران عند الوراث تكشف عن طبيعة علاقة والدتها ووالدها

وفي سياق متصل، كشفت ميران عن طبيعة علاقة والدتها ووالدها وقالت: بابا فضل سنة ونص بيحاول يرتبط بـ ماما، وكان كل مايحاول يتقرب جدي يقولي مافيش نصيب، وأنا درست إدراة أعمال، وأول عمل شاركت فيه كان مسلسل كلبش بطولة أمير كرارة، وكنت بشتغل مدربة رفع أثقال.

آخر أعمال مريم محمود الجندي



والجدير بالذكر اخر أعمال مريم محمود الجندي مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل كل من طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، زينب العبد، وآخرين.