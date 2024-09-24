لأول مرة.. محمد القس يعلق علي دوره في "برغم القانون": بعتذر ليكم كلكم

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان محمد القس عن سعادته وامتنان بردود أفعال الجمهور عن شخصيته في مسلسل “برغم القانون” الذي يتم عرضة حاليا عبر شاشة ON.

وكتب محمد القس علي صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "برغم القانون بوست طويل شوية.. أولًا حابب أشكر الأساتذة والنجوم والزملاء والإخوة والأخوات اللي اتكرمو عليا بالتعليقات والرسايل طول الفترة الماضية".

وتابع: "بعتذر منكم نفرا نفرا على التقصير في الردود والإجابة لظروف التصوير.. إنني يا أساتذتي مدين بالمحبة والاحترام والتقدير لكم وأطمع بأن تسامحوا تقصيري تجاه كبير كرمكم".

واستكمل حديثه قائلا: "ثانيا.. الحبايب اللي أكرموني بالبوستات والمنشن والله من كترها مش عارف ألحق أرد.. حقكم على راسي من فوق وأنا أصلا قليل التواصل في وسائل التواصل لكن سأقوم بنشر ما تيسر من كرمكم ومحبتكم".

واختتم حديثه قائلًا: "ثالثا.. مسلسل برغم القانون نتاج عمل جماعي من إنتاج وكتابة وإخراج وتصوير وتمثيل حظيت أن التقي فيه بأساتذة وزملاء تعلمت منهم الكثير وجهدهم وجهد شركة الإنتاج المحترمة بكل من يقوم عليها هو من أظهر العمل بهذه الصورة بعد فضل الله.. فلهم أوجه الشكر والمحبة والاحترام.. ونتمنى جميعا أن يحوز هذا العمل رضاكم حتى آخر حلقة".