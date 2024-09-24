لهذا السبب..إيمي سمير غانم تتصدر تريند " جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم النجمة إيمي سمير غانم تريند محرك البحث جوجل، فور اعلانها عن تعرضها لوعكة صحية مما تسبب قلق الجمهور عليها ومعرفة آخر التطورات الصحية لها.

آخر التطورات الصحية إيمي سمير غانم الصحية

تتواجد حاليًا إيمي سمير غانم في منزلها في حالة صحية جيدة، بعد أن أصيبت بوعكة صحية بسيطة، استدعت ضرورة استخدامها لجلسات بخار في المنزل، الأمر الذي لم يستدع دخولها المستشفى.





إيمي سمير غانم تستعد لرمضان 2025 بمسلسل جديد

وتستعد إيمي سمير غانم للسباق الرمضاني 2025 بعمل فني جديد يجمعها بزوجها حسن الرداد، ويحمل المسلسل اسمًا مؤقتًا هو حق آدم.

يتكون المسلسل من 15 حلقة للعرض في دراما رمضان 2025، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وجارٍ التعاقد مع المخرج، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي بعيدًا عن الكوميديا.