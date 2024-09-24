بالصور.. أحلام تتألق بالزي التقليدي السعودي احتفالا باليوم الوطني

القاهرة - محمد ابراهيم - حارصت النجمة الإماراتية أحلام علي مشاركة جمهورها صور جديدة، في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت أحلام خلال الصور وهي مرتدية الزي التقليدي الخليجي، مع القطع السعودية، التي تتغنى بها المرأة السعودية، كما أرتدت المجوهرات من السلاسل والأساور الذهبية، ووضعت مكياجا بارزا وقويًا مع تسريحة شعر ناعمة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للمملكة العربية السعودية.

وعلقت أحلام علي الصور قائلة: "أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 94 راجية الله أن يديم على المملكة الحبيبة نعمة الأمن والرخاء والازدهار".

أحلام ترد علي شائعات طلاقها

ويذكر أن ردت المطربة أحلام علي الشائعات التي إنتشرا خلال الفترة الأخيرة حول طلاقها من زوجها مبارك الهاجري، اختارت أحلام أن ترد بشكل مباشر وقوي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "إكس".

لم تكتفِ أحلام بهذا الرد، بل تابعت بمنشور آخر على نفس الحساب أكدت فيه قوة علاقتها بزوجها مبارك، موضحة أن ما يجمعهما أكثر من مجرد علاقة زوجية، حيث كتبت: "أنا ومبارك مش فقط زوجين، أنا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة يكفي فهد وفاطمة ولولو".

جاء ذلك من خلال منشور قامت فيه بمشاركة مقطع فيديو يجمعها بزوجها، حيث ظهرت وهي تقول مازحة: "ليه ليه ليه عايزين تطلقوني؟"، ليعقب عليها زوجها قائلًا: "خصلة منك تعوضني عن كل الحريم".

لم تكتفِ أحلام بهذا الرد، بل تابعت بمنشور آخر على نفس الحساب أكدت فيه قوة علاقتها بزوجها مبارك، موضحة أن ما يجمعهما أكثر من مجرد علاقة زوجية، حيث كتبت: "أنا ومبارك مش فقط زوجين، أنا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة يكفي فهد وفاطمة ولولو".

وأضافت أنها طلبت من زوجها عدم الرد على الشائعات، لكنه رفض مؤكدًا لها: "كل شي ولا انتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها".