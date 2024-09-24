طارق صبري يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان طارق صبري عن سعادته مشاركته المرة الثانية على التوالي في حفل افتتاح ملتقى بكره أحلى بينا، حيث حرص "طارق" على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصور تعليقا قال فيه:" تشرفت بمشاركتي للسنة الثانية في حفل افتتاح ملتقى بكرة أحلى بينا ضمن فعاليات مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات حقيقي تجربة جميلة ومواهب رائعة بتمنالهم مستقبل حلو زي قلوبهم".

تفاصيل مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة

أطلقت مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر اليوم فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى يحمل شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى وذلك على مسرح الأوبرا الكبير.

شهد الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة السابقة، الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الاوبرا المصرية، الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، اللواء إسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من سفراء الدول العاملة فى مصر ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين والاعلامين.

وخلال الاحتفالية وجهت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه ورعايته لقضايا ذوي الهمم باعثة رسالة تحمل احلام وامنيات "أولادنا" بافتتاح الرئيس للدورة المقبلة من الملتقى، ووجهت الشكر لمختلف الوزارات والهيئات الداعمة مؤكدة أنهم شركاء فى النجاح، مشيرة ان الملتقى أصبح رحلة من الإبداع والتحدي الحقيقي، ومنصة رائدة تجمع بين المواهب الشابة من مختلف ارجاء العالم حيث جسد الكثير من رسائل الإنسانية والسلام فأثمر عن نتائج مبهرة في دعم وتنمية قدرات أولادنا من ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي كما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار، واوضحت ان الملتقى شهد على مدار سنوات تقدما ملحوظًا فى المشاركات الدولية وكذلك مستوى المواهب الإبداعية للشباب واساليب العمل على تطوير قدراتهم، بما يعكس روح التعاون والإلهام التي يؤمن بها جميع المشاركين.

عروض فنية للفرق الدولية المشاركة

ووسط حشد جماهيرى وفى اجواء مبهجة استهلت الفعاليات فى ساحة الاوبرا الخارجية بعروض فنية للفرق الدولية المشاركة، ثم انتقل الحضور إلى المسرح الكبير لتبدا مراسم الافتتاح بالسلام الوطنى تلاه فيلم رسوم متحركة بعنوان "إيسو" للمخرجة عبير سعيد، فكرة وإنتاج ريم حمودة، واستعرض ظاهرة التنمر موجها دعوة للحب والخير والسلام بين أفراد المجتمع، ثم صعد لجان التحكيم إلى المسرح ليتم تكريم عدد من الشخصيات وفرق العمل التى لعبت دورا بارزا فى دعم اصحاب الهمم وهم الشيخ سلطان القاسمي ( الإمارات )، أسرة مسلسل "حالة خاصة"، حملة "مانحي الأمل" أنور الكموني، مؤسسة "لبلدنا" والدكتورة نوال الدجوي، الدكتور عمار بوقس ( السعودية )، الناشطة أبرار آل عثمان ( السعودية )، الناشط زياد حمدى، المخرج مهند دياب، الكاتب صالح المحبشي ( اليمن)، الناشط زين بلبوليا ( جنوب إفريقيا ).

ومع الاستحسان والاعجاب قدم كوكبة من النجوم عدة فقرات فنية هى اغنية "بكرة أحلي بينا" اداء نيفين رجب - طارق صبري بمشاركة أولادنا أميرة – جنا – فيفيان - خالد، اسكتش "ألف ليلة وليلة" اداء رانيا فريد شوقي، طارق صبري، ميدو عادل، حجاج عبد العظيم الذى شارك فى الفعاليات لاول مرة، نيفين رجب، "أغنية 8 سنين" اداء محمد مرسي، فرح الألفي، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل بمشاركة أولادنا أميرة سعيد – فيفيان أنطون

و مفاجأة الحفل الفنانة صفاء ابو السعود إلى قدمت العديد من الاغاني والعروض

