تعرف على الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة watch it



القاهرة - محمد ابراهيم -

تتسارع وتيرة المنافسة بين الأعمال الدرامية المعروضة حاليًا على منصة "وتش إيت"، حيث تشهد المنصة إقبالًا كبيرًا من المشاهدين. تتنوع الأعمال بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، مما يجذب جمهورًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.

.كما تسعى المنصة لتلبية احتياجات المشاهدين من خلال تقديم محتوى متنوع وعالي الجودة، مما يجعل المنافسة شديدة بين المسلسلات. مع استمرار عرض الحلقات الجديدة، تظل التوقعات عالية حول ما سيحمله المستقبل من مفاجآت في عالم الدراما المصرية.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة watch it

تصدر مسلسل برغم القانون المركز الأول بطولة النجمة إيمان العاصى، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج شادى عبد السلام.



ويشارك في بطولة مسلسل برغم القانون كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

كما حصد في المركز الثانى مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة اسعاد يونس، وهو العمل المكون من 30 حلقة، من تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل، ويشارلك في بطولته كلا من ايماس كامل، حمزة العيلى، محمود البزاوى، وأخرون، انتاج سينرجى.

وحصل مسلسل انترفيو بطولة الفنانة رنا رئيس وخالد شباط المركز الثالث، وهو مسلسل انتاجات واتشاد من إخراج أحمد خالد امين، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.