نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تكشف عن موعد عرض مسلسل "البحث عن علا 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هند صبري عن موعد عرض "البحث عن علا" الجزء الثاني، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، فيديو لبرومو الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" والذي تحدد عرضه يوم 26 سبتمبر عبر منصة Netflix.



ويظهر في الإعلان تخبط "علا عبد الصبور" الكبير وخوفها من الارتباط مجددا، إلى أن تقودها الظروف للقاء "كريم عابد" ويقدم دوره ظافر العابدين الذي تضطر للعمل معه، لنرى ما سيحدث بينهما من مواقف طريفة.



كما تعود شخصية "حازم" شقيق "علا" ويقدم دوره طارق الإبياري كما نرى خلافات "علا" مع ابنتها.

وتدور أحداث الجزء الثاني من "البحث عن علا"، حول "علا" التي تعاني بسبب أن عملها على حافة الانهيار، يقدم هذا الموسم نظرة أعمق على حياتها، حيث تعد كل انتكاسة بمثابة نقطة انطلاق جديدة وتوضع كل علاقاتها على المحك. لكن رغم كل التحديات، يمر قلبها عبر تحولات غير متوقعة حين يدفعها شريك عملها غير المرغوب فيه "كريم" (يؤدي دوره "ظافر العابدين")، لمنح الحب فرصة أخرى.

أبطال مسلسل البحث عن علا 2

مسلسل "البحث عن علا" بطولة هندي صبري وظافر العابدين وسوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري.

"البحث عن علا" من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، تحت إشراف هند صبري، من إخراج هادي الباجوري، تولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro.حجد



آخر أعمال مسلسل مفترق طرق



والجدير بالذكر آخر أعمال هند صبري مسلسل "مفترق طرق" مأخوذ عن المسلسل الأجنبي يحمل اسم The Good Wife عرض عام 2009 وهو مكون من 7 مواسم، وشارك في بطولته كل من جوليانا مارجوليس، مات زوكري، ارشي بنجابي، جراهام فيليبس، مكينزي فيجا وآلان كامنج.

مسلسل "مفترق طرق" من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهروا ضيوف للحلقات، يقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.