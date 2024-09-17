نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدة تنعي الفنان الراحل الكاريكاتير الشاب أحمد قاعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فنان الكاريكاتير الشاب "أحمد قاعود" والذي رحل عن عالمنا اليوم.

أعمال أحمد قاعود

وشارك الراحل أحمد قاعود في أعمالًا فنية مميزة وملهمة قدمها بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية والذي شارك بالكثير من المعارض الفنية داخل وخارج مصر.

كما حصد أحمد قاعود العديد من الجوائز وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه.