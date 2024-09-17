فن ومشاهير

المتحدة تنعي الفنان الراحل الكاريكاتير الشاب أحمد قاعود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدة تنعي الفنان الراحل الكاريكاتير الشاب أحمد قاعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فنان الكاريكاتير الشاب "أحمد قاعود" والذي رحل عن عالمنا اليوم.

أعمال أحمد قاعود

 

وشارك الراحل أحمد قاعود في أعمالًا فنية مميزة وملهمة قدمها بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية والذي شارك بالكثير من المعارض الفنية داخل وخارج مصر. 

 

كما حصد أحمد قاعود العديد من الجوائز وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا