اليوم.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا اليوم في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانيه المميزة.

تفاصيل حفل علي الحجار

وعلى صعيد آخر، كشف علي الحجار عن تفاصيل حفل "100 سنة غناء"، الذى أقيم مؤخرًا تكريمًا للموسيقار الراحل بليغ حمدى، بمسرح دار الأوبرا المصرية، ونشر الحجار عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" بوستر حفل "100 سنة غناء"، معلنًا عن مفاجأة بمشاركة الفنانين وائل الفشنى، ومحمد محيى.



و يذكر أن قدم النجم على الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذي تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل، وغيرها من الأغاني.