"دوت الخليج الفني".. يكشف عن اسم مسلسل أحمد عزمي في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد عزمي، اليوم صورة له أثناء توقيع عقد أحد الأعمال الفنية المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل مع الشركة المتحدة، وذلك بعد ساعات على منشوره الذي ناشد فيه زملاءه لترشيحه للمشاركة في أعمال فنية.

وعلمت بوابة "دوت الخليج" من مصادر خاصة أن العمل الذي تعاقد عليه الفنان أحمد عزمي اليوم هو مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وإخراج وتأليف محمد سامي.

يذكر أن الفنان أحمد عزمي، أعلن اليوم، أنه التقى بعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أكد في تصريحاته مع دوت الخليج الفني أمس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عزمي صورة تجمعه بعمرو الفقي وكتب: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري، كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به".

وتابع:" التقيت اليوم بالاستاذ عمرو الفقي، المدير التنفيذي للشركة المتحدة وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلى، اللهم لك الحمد".

تصريحات أحمد عزمي مع دوت الخليج الفني

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد عزمي أعلن، أمس عن استجابة كل من نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة له، وذلك بعد مناشدته عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على فرص عمل في مجال التمثيل.

وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، إن الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، قد تواصل معه شخصيًا وأكد له دعم النقابة الكامل للفنانين في مصر، مضيفًا:" أشرف زكي هو أخ كبير وأستاذ وبنعتبره سندنا في الوسط الفني، وهو داعم لكل الفنانين في مصر".

كما كشف عزمي أنه تلقى اتصالًا من محمد عبد الباقي، المستشار الإعلامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تحديد موعد قريب للقاء عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا: "هتسمعوا أخبار حلوة قريب".

تفاصيل مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي صعيدي، ويشارك في بطولة العمل كل من: عمرو سعد، إيمان العاصي، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهيم، طارق النهري، أحمد رزق، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.