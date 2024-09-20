نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «كاف» يمنح الزمالك جائزة مالية جديدة بعد فوزه على الشرطة الكيني.. 400 ألف دولار على الأقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على فريق الشرطة الكيني في دور الـ 32، حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ثم حقق الفوز إيابًا بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة الدولي.

بهذا التأهل، ضمن الزمالك الحصول على جائزة مالية جديدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق عن توزيع الجوائز المالية للفرق المشاركة في البطولة، حيث يحصل الفريق الذي يودع المنافسة في الدور التمهيدي على 50 ألف دولار، وهو المبلغ الذي سيُمنح لنادي الشرطة الكيني بعد خروجه من البطولة.

أما بالنسبة للزمالك، فتأهله لدور المجموعات يضمن له جائزة مالية لا تقل عن 400 ألف دولار.

كما قد تزيد الجوائز إلى 550 ألف دولار في حال الوصول إلى ربع النهائي، وتصل إلى 750 ألف دولار إذا تأهل الفريق إلى نصف النهائي، حتى لو لم يكمل مسيرته في البطولة.



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وجاءت جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) المالية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على النحو التالي:

البطل: 2 مليون دولار

الوصيف: 1 مليون دولار

الخروج من نصف النهائي: 750 ألف دولار

الخروج من ربع النهائي: 550 ألف دولار

المركز الثالث في مجموعته: 400 ألف دولار

المركز الرابع في مجموعته: 400 ألف دولار

المشاركة في الدور التمهيدي: 50 ألف دولار