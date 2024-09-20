نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل وأبو الرجال أبرزهم.. اجتياز 4 حكام لاختبارات اللياقة البدنية على ملعب نادي النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُقيمت اليوم الجمعة اختبارات اللياقة البدنية لحكام الساحة والمساعدين على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، وذلك استعدادًا للموسم الجديد وبطولات الأندية والمنتخبات الإفريقية.

وكشف مصدر في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن نجاح كل من محمد عادل، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، وسامي هلهل في اجتياز اختبارات اللياقة.

تفاصيل اختبار اللياقة البدنية للحكام:

اختبار السرعة لمسافة 40 مترًا في زمن قدره 4 ثوان و70 جزءًا من الثانية.

الجري حول الملعب 10 مرات وفقًا لاختبار "فيفا"، مع ضرورة اجتياز زمن محدد.

يجب على الحكم إكمال 40 سباق "سبرنت" خلال الجري.

من لا ينجح في اجتياز الجري حول الملعب يعتبر راسبًا في اختبارات اللياقة البدنية.



كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار رفع كفاءة الحكام وتجهيزهم للموسم الجديد، حيث تُعد اللياقة البدنية عنصرًا أساسيًا في أداء الحكم خلال المباريات.

وأكدت اللجنة على ضرورة التزام الحكام ببرامج اللياقة والتدريبات المستمرة لضمان جاهزيتهم التامة لإدارة المباريات بكفاءة عالية.