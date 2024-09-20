نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رسالة من خليل البلوشي بعد تعيينه معلقًا على مباراة الأهلي وجور ماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المعلق الرياضي خليل البلوشي، على خبر إسناد مهام التعليق على مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في المواجهة التي تقام غدا السبت، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

خليل البلوشي: التعليق على مباراة الأهلي وجورماهيا أقل واجب نقدمه لمصر العروبة

وكتب خليل البلوشي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أتشرف أن أكون جزء من النقل التلفزيوني لقنوات OnTime Sports والتعليق على مباراة الأهلي المصري وجورماهيا الكيني من قلب ستاد القاهرة الدولي وإحياء حفل إحتفال الأهلي بدرع الدوري غدًا إن شاء الله".

وتابع:" لقد تلقيتُ الدعوةَ بشرفٍ عظيم من الأخوة المحترمين في الشركة المتحدة للرياضة والذي بدوري لم أفكر لحظةً إلا بقبولها فهذا أقل واجب نقدمه لمصر العروبة أم الدنيا وشعبها العظيم والأصيل، وهنا لا بد أن أتقدم بالشكر الجزيل لادارة قنوات الكاس على إبداء الموافقة بالحضور في إطار سعيها مع الأخوة الأعزاء في جمهورية مصر العربية Sports United".

وأكمل:" نحن على موعدٍ مع حدث عظيم يستحقه الجمهور الرياضي في مصر مليء بالمفاجآت فشكرًا للشركة المتحدة على دورها الرائد إعلاميًا ورياضيًا ولدعوتهم المقدرة، وأمنيات التوفيق لمصر في كل الأوقات وأن تكون أم الدنيا في قمة الريادة والعطاء والإبداع كعادتها وتاريخها الكبير والعظيم".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، غدا السبت ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، وعقب انتهاء المباراة يستسلم الأحمر درع الدوري.