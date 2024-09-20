نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفه أمام جور ماهيا.. زيزو يعادل أسطورة الزمالك ويقترب من رقم شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل هدف جديد في مرمى الشرطة الكيني خلال مباراة إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي أُقيمت اليوم.

زيزو على بعد هدف لمعادلة رقم شيكابالا

بهذا الهدف، رفع زيزو رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الكونفدرالية مع الزمالك، فيما بلغ مجموع أهدافه في البطولات الأفريقية 12 هدفًا، ليعادل بذلك الرقم الذي سجله أسطورة الزمالك حازم إمام على الصعيد القاري.

يتصدر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، قائمة هدافي النادي في البطولات الأفريقية برصيد 13 هدفًا، مما يعني أن زيزو بحاجة إلى هدف واحد فقط ليعادل رقم "الأباتشي".

في سياق آخر، تأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه بنتيجة 2-1 على الشرطة الكيني في استاد القاهرة الدولي.

وبذلك، حقق الزمالك الفوز بمجموع المباراتين 3-1، بعد أن كان قد انتصر في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد في كينيا.