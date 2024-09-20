نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مشاركات الزمالك في مجموعات الكونفدرالية.. تأهل مُعتاد وطريق ممهد نحو الألقاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم فريق الزمالك تأهله رسميًا لمرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تخطي عقبة فريق الشرطة الكيني في دور الـ32 من البطولة القارية.

وكرر الزمالك انتصاره على نظيره الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في مباراة إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية، بعدما فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد في كينيا.

وافتتح أحمد زيزو أهداف الزمالك في شباك الشرطة الكيني بالدقيقة 56 مسجلًا هدفه الأفريقي رقم 12 مع الفارس الأبيض، بينما أضاف ناصر ماهر الهدف الثاني بالدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وتأهل فريق الزمالك لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعدما شارك في هذا الدور 3 مرات سابقة أعوام 2015، 2019، 2024.

مشاركات الزمالك السابقة في دور المجموعات بالكونفدرالية

وجاءت مشاركات الزمالك في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية كالآتي:

2015

تأهل الزمالك لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لأول مرة عام 2015، ونجح في تصدر ترتيب مجموعته بالبطولة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، واستطاع الفريق الوصول لنصف النهائي وودع البطولة أمام النجم الساحلي التونسي.

2019

صعد الزمالك لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية للمرة الثانية في نسخة البطولة عام 2019، وذلك بعدما تصدر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات وهزيمة، واستكمل الفريق مشواره بالبطولة حتى حصد اللقب في النهاية على حساب نهضة بركان المغربي.

2024

في النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية تأهل الزمالك لمرحلة المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه، وتصدر ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ونجح في مواصلة مشواره في البطولة وقتها وحصد اللقب على حساب نهضة بركان.

