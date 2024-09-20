نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يضرب الاتفاق بثلاثية في أول مباراة مع بيولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز أمام نظيره الاتفاق بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، وذلك في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025.

أحداث مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها سلطان الغنام، نفذها رونالدو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح سالم النجدي في تسجيل الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 56، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى زميله النجدي الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع أندرسون تاليسكا أن يسجل الهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 70، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى تاليسكا الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما يحتل فريق الاتفاق المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات وخسارة لقاء.