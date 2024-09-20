نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو من تحقيق فوز كبير أمام نظيره الاتفاق بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأمير بن فهد" في رابع جولات الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

افتتح كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء لصالح النصر في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها سلطان الغنام، نفذها رونالدو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف سالم النجدي الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 56، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى زميله النجدي الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز أندرسون تاليسكا التقدم بالهدف الثالث لصالح النصر في الدقيقة 70، بعد تمريرة من ساديو ماني إلى تاليسكا الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

