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أحمد جودة - القاهرة - يعمل مانشستر يونايتد على تسريع خطواته للتعاقد مع النجم النرويجي الشاب سفيري نيبان، الذي يتمتع بموهبة مذهلة في سن مبكرة.

مانشستر يونايتد يرغب في ضم موهبة النرويج

يُعتبر نيبان واحدًا من أكثر المواهب الواعدة في أوروبا، حيث خاض بالفعل نحو 50 مباراة في الدوري النرويجي الممتاز وهو لم يتجاوز السابعة عشر بعد.

تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد يراقب نيبان منذ فترة، وقد تم تشبيهه بنجم برشلونة فرينكي دي يونج.

ووفقًا لمصادر، فإن إدارة النادي مُعجبة للغاية باللاعب، مما يفتح المجال للتوصل إلى اتفاق في أوائل عام 2025 لضمه قبل الموعد المحدد.

من المتوقع أن يُعلن يونايتد عن بدء المفاوضات مع ناديه، روزنبورج النرويجي، حيث أكدت مصادر لـ GIVEMESPORT أن النادي الإنجليزي تابع اللاعب عن كثب وأرسل كشافيه لمراقبته في الدوري النرويجي.

إضافة إلى ذلك، يُعتبر سفيري نيبان لاعبًا متعدد المهارات، يتميز بقدرته على اللعب في عدة مراكز هجومية، مما يجعله إضافة قيمة لأي فريق. ولديه رؤية ممتازة في الملعب وقدرة على المراوغة، مما يُظهر إمكانياته الكبيرة.

إذا نجح مانشستر يونايتد في إتمام الصفقة، فمن المحتمل أن يُساهم نيبان في تعزيز خط الهجوم ويساهم في تحقيق طموحات النادي في المنافسات المحلية والأوروبية.