نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليل البلوشي معلقًا على مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا عبر هذه القناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى المعلق العماني الشهير خليل البلوشي.

البلوشي معلقًا على مباراة الأهلي وجورماهيا

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلنةً عن تعيين خليل البلوشي معلقا للمباراة.

كتبت الصفحة، معلقةً: "استمتعوا معانا بتغطية مُميزة مع المعلق الأشهر في الشرق الأوسط خليل البلوشي على القناة الصوتية الأولي على أون تايم سبورت، تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ومراسم التتويج".

وسيتم تسليم الدرع للأهلي بعد مباراته أمام جورماهيا الكيني، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

موعد مباراة الأهلي ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء غدًا السبت، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تليها احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي.