نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة المولد النبوى الشريف.. طارق فؤاد يطرح ألبومه الجديد "ولد الحبيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يطرح غدا المطرب طارق فؤاد على اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى، ومحطات الراديو، ألبومه الدينى الجديد بعنوان "ولد الحبيب" ويضم 12 أغنية متنوعة، وقد أعرب الفنان طارق فؤاد عن سعادته بهذا الألبوم مؤكدا أن جميع أغنياته خرجت من قلبه بصدق، قاصدا به كل الخير.

وقام بالرويج له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب "دي أول غنوه في ألبومي الديني الجديد ولد الحبيب اللهم أجعله فاتحة خير بحق جاه حبيبك المصطفي".. وقد لاقى العديد من التعليقات الإيجابية من متابعيه، متمنيين له التوفيق.

الألبوم جميع أغنياته من ألحان طارق فؤاد، وشارك أيضا فى كتابة بعض كلماته مع الشاعر حسن رياض، وأشعار من التراث القديم لـ الشريف محمد مهدى التبر، والشيخ عبد الله القوصى، وقام بالتوزيع الموسيقى كل من يحي الموجى، ومحمد يسرى، ومحمد حسن، وطارق فؤاد.. والألبوم من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

أغنيات ألبوم "ولد الحبيب":

ولد الحبيب.. شعر الشريف محمد التبر ألحان وتوزيع طارق فؤاد، سيدنا.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسرى، الصدقه.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحى الموجى، المدينه..كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن، مقام النبي.. كلمات حسن رياض وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن، موصول.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسرى، روحي له.. شعر سيدى عبد الله القوصى وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحى الموجى، هو الحبيب.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن، إذا ماشئت.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع يحيى الموجى، أنا حبيبك.. كلمات وألحان طارق فؤاد وتوزيع محمد حسن، ماكنت صديقا له.. كلمات وألحان طارق وتوزيع يحى الموجى، الحكاية.. كلمات والحان طارق فؤاد وتوزيع محمد يسري