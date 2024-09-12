تعرف على كلمات أغنية حالي لـ شرنوبي

القاهرة - محمد ابراهيم -



طرح شرنوبي أمس على حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو، أغنية جديدة بعنوان "حالي ".



تفاصيل أغنية "حالي"

و جاءت أغنية "حالي" من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، تسجيل خالد سند، ولقد تفاعل الجمهور مع الأغنية فور طرحها ولاقت إعجاب الجمهور بشدة.



كلمات الأغنية

جربت كل حاجه

عشان انسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت دبلت

مش عايزه اعيش فى دنيا

انت مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

جربت كل حاجه

عشان انسى وفشلت

فى بعدك اتقتلت

عطلت.. دبلت

مش عايز اعيش فى دنيا

انتى مش فيها ثانيه

وعايز فرصه تانيه

بحبك مازلت

يا وردة الربيع

بضيع بضيع

حالي بعدك وضيع

وفينك انتي فين

جمالك البديع

الشوق عدى الحدود

الشوق فوق الفظيع

شاريكي ومش هبيع

وحالي يصعب عليكي حالي

لو تسالي صحابي

هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر

حالي

يصعب عليكي حالي

لو تسألي صحابي هتعرفي عذابي

طول بعدك وانشغالي

لو كنت لسه غالي

هترجعي في كلامك

وحشني كتير سلامك

وبيكي العمر حالي

وآه يا حبيبه

آه آه

آه يا حبيبه آه

آخر أعمال شرنوبي

يذكر أن آخر أعمال شرنوبي أغنية " ملكة زمانك" الذي قام بطرحها منذ فترة قريبة وهى من كلماته وألحانه وذلك بالرغم من أزمته مع سارة الطباخ.



كلمات الأغنية

الحال ده يعني يرضي مين؟

مش كان زمانا كويسين

معقولة يعني في كلمتين

يتهدوا سنين

كان بينا بكرة أديه مجاش

كان في سكك ومروحنهاش

كان في حياه وماعيشنهاش

سيبناها لمين؟

طب ده أنتي معايا كان زمانك ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب؟

ده أنا كنت هكون واحد بدالي

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

لو كنتي معايا كان زمانك ملكة زمانك

قلبي الغالي رخص عشانك

ليه اخترتي نغيب؟ ده أنا كنت هكون واحد بدالي

واسهر ليالي يعني هعيش الجاي لحالي

ملكيش فيه نصيب

وقت ما اخترتي الغياب

كنتي قولي نكون صحاب

حتى كنا نلاقي باب

يوصل لرجوع

كان زماننا مكملين

عِندك ده ودانا فين؟

زعلانة بتعاتب حزين

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