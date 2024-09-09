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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينب العبد: أتمنى أن أعيش في الماضي وهؤلاء العتاولة في حياتي (خاص) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة زينب العبد فى تصريحات خاصة للفجر الفني عن سعادتها العارمة بتكريمها فى مهرجان همسة وعن ردود الأفعال على دورها في مسلسل " عمر أفندى" قائلة:" سعيدة للغاية بتكريمي وبردود الأفعال عن مسلسل " عمر أفندي" وخاصةً دورى إبتسام أو أم هبة الاسم الآخر لي في المسلسل والمسلسل يستحق هذا النجاح وجميعًا بذلنا قصارى جهدنا".
زينب العبد: كل شئ قديم جميل للغاية
و كشفت زينب عن حبها الشديد وحنينها لعالم الماضي قائلة:" إذا يوجد سرداب سأذهب إلى الماضي على الفور فأنا أحب الأشخاص القديمة والملابس والأماكن كل شئ قديم جميل للغاية كُنت أتمنى أن أعيش في الماضي".
زينب العبد: أشارك في مسلسل “العتاولة 2”
وأكدت على تواجدها في مسلسل “العتاولة 2”، ولكن حتى الآن لم تبدأ تصويره، وأما عن العتاولة في حياتها فكانت إجابتها هي: "والدي والدتي رحمة الله عليهم ".
و أشارت أنها تحضر إلى عمل جديد خلال هذه الفترة وسيعرض في الأوف سيزون.