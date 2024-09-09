نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي: تامر حسني غني تتر "نسل الأغراب" ببلاش.. والأخير يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المخرج محمد سامي على منشور حديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقدمًا شكره للفنان تامر حسني على الدعم الكبير الذي منحه له في بداية مسيرته الفنية.

وقال محمد سامي خلال لقائة في برنامج "ET بالعربي": "خلال تحضيري لمسلسل نسل الأغراب كلمت تامر حسني قبلها وهو مبيغنيش تترات مسلسلات، قلتله أنا عايزك تعملنا أغاني المسلسل وافق وعملها ببلاش لما طلبنا منه يطلع ضيف شرف في ولاد الغلابة وافق مع إن هو مبيطلعش ضيف شرف في أي حتة، تامر دائمًا وأبدًا هو أول داعم ليا وعمره ما اتأخر عني في مشواري كله، أنا بعشقه وبحبه وبحترمه".

رد الفنان تامر حسني على تصريحات محمد سامي عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، حيث نشر مقطع فيديو لمحمد سامي عبر خاصية "الستوري".

وقال تامر حسني علي صفحته: "يمكن وقف الوقفات دي مع ناس كتير بس وصلوا استكترو يقولوا كلمة حق أو لو اتقالت بتتقال من ورا القلب، سبحان الله أكتر حد قال كلمة تجبر بخاطري هو أكتر واحد نجح واللي أنكر واتحول اختفى والأصيل نجح وعدا كل الحدود النجاح بمجهوده وقلبه لا يصح الا الصحيح، شكرًا يا أسطورة جيلك يا حبيب قلبي يا محمد يا سامي وربنا يزيدك نجاح وقوة وتألق".

أحدث أعمال تامر حسني

ومن ناحية أخري، يواصل تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يشاركه فيه هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وغيرهم، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.