محمد صبحي يكشف تفاصيل مسرحية فارس يكشف المستور

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد صبحي، عن تفاصيل مسرحيته فارس يكشف المستور، وتعد المسرحية استكمالًا لمسلسل فارس بلا جواد الذي قدمه من قبل.

وقال محمد صبحي في لايف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مسرحية فارس يكشف المستور، تكاد تكون استكمالا لفارس بلا جواد، المسلسل الذي قدمته من قبل، هنشوف من خلاله فرق الأجيال وأحفاد حافظ نجيب اللي عشنا معاهم في فترة الاحتلال الإنجليزي وهنعرف حياتهم ومشاكلهم والفرق بين الأجيال، وهل التاريخ بيغير وبيصنف تصنيفًا جديدًا، والحقيقة المسرحية غنائية واستعراضية وفيها كوميديا وتراجيديا".



وأضاف:" فكرة الانتماء للوطن شغلاني من أيام مسلسل ونيس، والحقيقة إننا عملنا بروفات تجريبية مع جمهور خاص في المسرح، علشان نستشعر الأجواء".

وتابع:" المسرحية باختصار تعبير عن كل المسائل اللي شغلاني وهمي الأكبر هو الوطن، والوطن العربي مش الشرق الأوسط الجديد اللي حصل فيه متغيرات كثيرة جدا، وبدعوكم وأنا فرحان لمشاهدة المسرحية".

وأشار:" مبسوط باللي بعمله واللي بعمله يعد تحدي للثقافة والفن وتمسكنا بريادتنا العظيمة مصر وتاريخها، وأنا عليا دور لازم أعمله وأوصله من خلال المسرحية وإحنا لو عاوزين وطننا عظيم لازم نكون عظام".

وواصل:" المسرحية تضم أكتر من 22 ممثل، ومش عاوز اتكلم عن الممثلين لأن معظمهم قدمتهم على المسرح من 2017، وميرنا وليد بطلة في المسرحية قدامي، ومبهور بيهم وحابب وجودهم".

ومن المقرر عرض المسرحية يوم 19 سبتمبر المقبل، ويستمر عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

