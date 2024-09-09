نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عز الدين تنضم لأبطال قائمة مسلسل "الكينج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة مي عز الدين لأبطال مسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام،والذي من المقرر عرضه رمضان 2025.



أحداث مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يتم تصوير العمل بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن محمد صلاح العزب ومحمد إمام حققا سويًا نجاحات عدة في السنوات الماضية ومنها النمر الذي عرض في موسم رمضان 2021، ومسلسل هوجان الذي عرض في رمضان 2019.

وفي السينما عرض لـ محمد إمام مؤخرًا فيلم اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفه وشارك في العمل كل من أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود السيسي، وآخرين.



آخر أعمال مي عز الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "سوق الكانتو"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2023، وهو بطولة: أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وضياء عبدالخالق

