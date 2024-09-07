نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بميكب جرئ.. بشرى تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها وجمهورها، مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الفنانة بشرى

ظهرت بشرى، في الصور بإطلالة أنيقة لفتت أنظار متابعيها، بالإضافة إلى الميكب الجرئ الذي وضعته والتي يليق بها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وأعتمدت تسريحة الشعر الويڤي وكانت جميلة ونالت إعجاب جمهورها.

آخر أعمال الفنانة بشرى



يذكر أن آخر أعمال بشرى، مسلسل "طبيبة شرعية" وهو من نوعية مسلسلات ال 20 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول طبيبة شرعية وما تواجه من مواقف وقضايا هي وفريق العمل الخاص بها أثناء القيام بعملهم، وتأثير تلك الأحداث على واقع حياتهم الشخصية.

طاقَم عمَل مسلسل "طبيبة شرعية"

يشارك في بطولة مسلسل "طبيبة شرعية" مجموعة من النجوم ومنهم: نضال الشافعي، بشرى، ياسر علي ماهر، مروة عبد المنعم، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، فراس سعيد، عابد عناني، لقاء سويدان، أيمن عزب، ياسمين جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: محمد الغيطي، وإخراج: شادي أبو شادي.