رمضان 2025.. فتحي عبد الوهاب يبدأ تصوير مشاهدة في "ظلم المصطبة" نوفمبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر المخرج هاني خليفة استعداداته النهائية لبدء تصوير المسلسل الجديد "ظلم المصطبة"، الذي سيعرض في موسم رمضان 2025، وقد تسلم المخرج نحو نصف حلقات العمل من السيناريست محمد رجاء.

ويجري هاني خليفة معاينة أماكن التصوير حاليا، بالإضافة إلى الإشراف على كافة تفاصيل العمل.

ويستعد الفنان فتحي عبدالوهاب، بطل مسلسل "ظلم المصطبة"، لبدء تصوير مشاهده الأولى في العمل مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل “ظلم المصطبة” من بطولة إياد نصار وريهام عبدالغفور من تأليف أحمد فوزى صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي والفني.

وكان التعاون الأول بين الفنان إياد نصار وريهام عبدالغفور، كان من خلال مسلسل "حارة اليهود" الذي تم عرضه في عام 2015، وتدور أحداث المسلسل التاريخي الدرامي تناول الحياة في حارة اليهود في مصر خلال الفترة من عام 1948 حتى العدوان الثلاثي. وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: منة شلبي، هالة صدقي، سيد رجب، أحمد حاتم، والراحل سامي العدل، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل