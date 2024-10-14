أشرف زكي وعمرو الليثي يوقعان اتفاقية لإطلاق مهرجان التمثيلية الإذاعية

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع إتفاق بين اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، ونقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، لإطلاق مهرجان التمثيلية الإذاعية.

من المقرر أن تشارك جميع إذاعات الدول العربية والإسلامية في المسابقة. وقد تم إعداد البروتوكول لإطلاق مهرجان الدراما الإذاعية، الذي يشارك فيه جميع الإذاعات من الدول العربية والإسلامية.

أخر أعمال أشرف زكي

ومن ناحية أخري، شارك الفنان أشرف زكي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "المداح 4"، وهو من بطولة كلا من الفنان حمادة هلال، سهر الصايخ، حنان سليمان، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.